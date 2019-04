"Alles für Allah": Warum Terroranschläge nicht die größte Gefahr sind

Auch die Verhüllung der Frau ist ein Thema, das im Buch vorkommt.

S: Nicht jede Frau, die ein Kopftuch trägt, repräsentiert den fundamentalistischen Islam. Aber islamistischen Organisationen war und ist das Kopftuch zur Markierung von Räumen sehr wichtig. Das haben deren Gründer und Führer immer wieder betont. Neuerdings benutzen sich selbst als feministisch bezeichnende Musliminnen den Begriff ‚sichtbare Muslimin‘, was gleichzeitig vorbildliche Muslimin bedeutet. Seit 40 Jahren beobachten wir eine zunehmende Präsenz islamischer Kleiderordnung bei Frauen, sowohl in der islamischen Welt als auch im Westen. Der Druck, sich zu verhüllen, steigt. Die 2016 erlassene Kopftuch-Fatwa der IGGÖ ist das jüngste Beispiel dafür.

Nach dem Christchurch-Attentat, wo ein Rechtsterrorist 50 Moscheebesucher getötet und etliche weitere verletzt hatte, trug die neuseeländische Premierministerin Jacinda Arden als Zeichen der Solidarität ein Kopftuch. Auf Twitter haben Sie das kritisiert. Warum?

H: Weil ich es für das falsche Signal halte. Einerseits wird damit das Kopftuch zum Symbol des Islam erhoben und offenbar nur die kopftuchtragende Frau als Muslimin angesehen. Das trifft sich mit der islamistischen Propaganda. Um Solidarität auszudrücken, wurde also ausgerechnet das Symbol des fundamentalistischen Islam verwendet.

S: Gegen diese gutgemeinte Geste gab es daher auch Kritik von Musliminnen, die kein Kopftuch tragen. Ich denke, wir können unsere Trauer und Betroffenheit auch ohne Kopftuch ausdrücken. Ein Symbol der Unterdrückung der Frau in weiten Teilen der islamischen Welt sollte nicht als Geste der Solidarität genutzt werden.

Aber es gibt doch liberale Musliminnen, die sagen, sie tragen das Kopftuch freiwillig.

S: Sie haben Recht, viele Musliminnen tragen das Kopftuch freiwillig. Ich bin mir aber nicht sicher, ob man die Befolgung einer vermeintlich von Gott auferlegten Verpflichtung zur Verhüllung der Frau als liberal bezeichnen sollte. Viele Frauen, die das Kopftuch freiwillig tragen und in der öffentlichen Debatte präsent sind, lobbyieren für eine bestimmte Islamvorstellung und gehen mit unterschiedlichen Rechten und Pflichten für Männer und Frauen und einem Konzept der Geschlechtertrennung konform. Sie definieren Feminismus auf gleichberechtigte Teilhabe an der von ihnen vertretenen Ideologie und treten mit der Parole „Frauen ermächtigen“ für reaktionäre Werte ein.

Warum ist für Muslime die Religion noch viel stärker identitätsstiftend als für andere Gruppen von Menschen?

S: Weil Religion in der islamischen Welt, anders als in westlichen Gesellschaften, eine ungebrochene und sehr starke normative Kraft besitzt. In der europäischen Ideengeschichte hat sich eine Philosophie entwickelt, die den einzelnen Menschen und seine Würde in den Mittelpunkt stellt, wodurch er aus einst festgefügten Kollektiven ausbrechen konnte. In der islamischen Welt gab es zwar immer wieder Denker, die einen ähnlichen Weg gehen wollten, aber sie konnten nie eine größere gesellschaftliche Relevanz erlangen.

Grundsätzlich sehen wir die Gefahr des Islam doch eher in Terroranschlägen. Liest man Ihr Buch, so klingt es danach, als sei die größere Gefahr eine andere.

H: Ich halte die stille Unterwanderung durch legalistische Islamisten tatsächlich für die größere Gefahr, weil sie die Gesellschaft in kleinen Schritten verändert. Dabei geht es zunächst darum, Einfluss auf religiöse Communitys zu nehmen und diesen ein Leben nach entsprechenden Regeln zu ermöglichen. Das strikte Befolgen von Regeln, die den Alltag bis in Details hinein bestimmen, erschwert ein friktionsfreies Zusammenleben erheblich, eine fundamentalistische Auslegung des Islam führt unweigerlich zu Segregation. Hinzu kommt eine Haltung der Überlegenheit, Intoleranz und Abwertung aller anderen. Das sind im Übrigen Haltungen, an die Djihadisten anknüpfen können. Der Unterschied zwischen beiden besteht vor allem in den Mitteln – hier Gewalt, dort Marsch durch die Institutionen – und weniger in der Utopie.

Wie reagieren sie auf den Vorwurf, Sie würden das Bild zu negativ zeichnen?

H: Es gibt natürlich unterschiedliche Einschätzungen. Ich sehe eher die Gefahr, dass Probleme heruntergespielt oder tabuisiert werden. Das ist in letzter Zeit sogar spürbarer geworden. Vor den Wahlen und dem Regierungswechsel hörten wir oft, man dürfe diese Probleme nicht ansprechen, weil das den Rechten helfe. Jetzt sagen Regierungskritiker, das Ansprechen dieser Probleme unterstütze die Regierung. So gesehen wäre der richtige Zeitpunkt nie gegeben. Mir wurde einmal entgegnet, ich fordere mit dem Kopftuchverbot an Schulen doch dasselbe wie Heinz-Christian Strache. In Wirklichkeit ist es so, dass Strache nun fordert, was ich seit vielen Jahren vertrete. Ich sehe keine Veranlassung, deshalb meine Meinung zu ändern.

S: Zu meiner Überraschung sind die Reaktionen auf unser Buch bisher überwiegend positiv, auch von linker Seite. Eine sachliche Positionierung jenseits von Instrumentalisierung oder gar Hetze auf der einen und Tabuisierung und Relativierung auf der anderen Seite scheint mir der richtige Weg. Das Thema beschäftigt viele Menschen, alteingesessene wie die verschiedenen neu zugewanderten, nicht zuletzt alle Muslime, die es schätzen, frei von religiöser Bevormundung leben zu können.

Nina Scholz studierte Politikwissenschaften an der Freien Universität Berlin und arbeitete unter anderem am Ludwig-Boltzmann-Institut für historische Sozialwissenschaft in Wien. Heiko Heinisch studierte Geschichte an der Universität Wien und arbeitete dort unter anderem am Institut für Islamische Studien. 2017 war er Koautor des ÖIF-Forschungsberichts zur Rolle der Moscheen im Integrationsprozess. Beide forschen und publizierten zu den Themen Nationalsozialismus und Antisemitismus. Seit mehreren Jahren widmen sie sich integrationspolitischen Fragen.