Alkolenkerin krachte auf A12-Ausfahrt gegen Verkehrsschild

Ein alkoholisierte 32-jährige Pkw-Lenkerin ist in der Nacht auf Samstag bei der Ausfahrt Hall-West (Bezirk Innsbruck Land) auf der Tiroler Inntalautobahn (A12) von der Fahrbahn abgekommen und gegen ein Verkehrsschild gekracht.

Beide Frauen wurden mit der Rettung in das Krankenhaus Hall in Tirol eingeliefert. Am Pkw entstand Totalschaden.

Die Beamten wollten neben einem Alkotest auch einen Drogentest durchführen, hieß es. Diesen verweigerte die Lenkerin jedoch.

Der 32-Jährigen wurde an Ort und Stelle der Führerschein abgenommen.