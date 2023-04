Alkolenker verlangte nach Großmutter: Auch ihr Alko-Test war positiv

Als Wiederholungstäter hat sich in der Nacht auf Mittwoch in der Stadt Salzburg ein junger Autofahrer erwiesen. Er wurde in derselben Nacht gleich zweimal von der Polizei alkoholisiert am Steuer seines Wagens erwischt. Als dann die Großmutter des 23-Jährigen den Wagen ihres Enkels abholen wollte, konnte auch sie nicht damit nach Hause fahren. Wie die Polizei im Pressebericht mitteilte, schlug bei ihr ebenfalls der Alko-Vortest an.