Alkolenker fuhr in Steiermark Polizei davon und verursachte Unfälle

Ein Alkolenker hat am Nachmittag des Nationalfeiertags im Raum Kapfenberg Sachschadenunfälle verursacht und ist auf der Flucht vor der Polizei mit seinem Pkw in einen Straßengraben gestürzt. Zuvor hatte er Anhaltezeichen der Beamten missachtet und war durch Kapfenberg gerast. Dabei gefährdete er mehrere Verkehrsteilnehmer, zumal aus einem seiner Hinterreifen bereits die Luft entwichen war. Der Mann wurde angezeigt, so die Landespolizeidirektion Steiermark am Freitag.

Die Polizei war gegen 16.00 Uhr telefonisch verständigt worden, dass ein offensichtlich alkoholisierter Autolenker im Raum Kapfenberg unterwegs sei und auch bereits einen Verkehrsunfall mit Sachschaden verursacht habe. Als Beamte den fraglichen Pkw nach kurzer Fahndung abgestellt sahen und sie den Lenker kontrollieren wollten, fuhr der Mann sofort los. Schließlich kam der Wagen ins Schleudern und in einem Straßengraben zum Stillstand. Ein Alkotest mit dem 35-Jährigen aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag verlief positiv.