Alkolenker schätzen Unfallrisiko zu gering ein

„Der Alkolenker ist im Gegensatz zu früher eine seltene Spezies geworden“, sagt Verkehrspsychologe Gregor Bartl auf Anfrage des KURIER. Die Zahlen sagen jedoch etwas anderes. Im Jahr 2018 ereigneten sich in Österreich 2.291 Alkoholunfälle, das sind sechs Unfälle pro Tag. Damit sind 6,2 Prozent aller Unfälle mit Personen- oder Sachschaden Alkoholunfälle.

Diese Zahl hat sich in den vergangenen Jahren fast nicht verändert (siehe Grafik), wie eine Studie vom Institut alles-fuehrerschein.at ergab. Dabei wurden 500 Teilnehmer an Alkohol-Nachschulungskursen anonym befragt. Laut den Erhebungen hat nur jeder achte Alkolenker Angst vor einem Unfall. Die Realität sieht anders aus: Jeder dritte Alkolenker ist auch in einen Unfall mit Sach- oder Personenschaden involviert.

Auf die Frage „Was haben Sie sich vor Ihrer Alkofahrt gedacht?“ antworteten etwa 40 Prozent, dass sie sich noch fahrtauglich gefühlt hatten. 32,7 Prozent hatten sich nichts dabei gedacht und 25 Prozent dachten sich, es wäre ja „nicht weit und es wird schon nichts passieren“.