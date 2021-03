Salzburg: Pkw-Lenker touchierte mit 2,0 Promille Streifenwagen

Die Salzburger Polizei hat am Sonntagnachmittag in Großgmain (Flachgau) einen offenbar völlig fahruntüchtigen Lenker aus dem Verkehr gezogen. Der 42-Jährige missachtete zunächst die Aufforderung zum Anhalten, als er dann doch in die Parkbucht lenkte, konnte er sein Auto nicht rechtzeitig abbremsen und fuhr dem stehenden Streifenwagen am Heck auf, berichtete die Polizei.

Führerscheinabnahme

Zunächst war der Slowake trotz der Anhalte-Aufforderung einfach weitergefahren. Erst als ihm ein Beamter nachschrie, dass er stehen bleiben solle, reagierte er und kam zurück in die Parkbucht, wo er den Unfall verursachte. Der Alkomattest ergab einen Wert von 2,0 Promille. Die Polizisten nahmen dem 42-Jährigen den Führerschein ab und untersagten die Weiterfahrt.