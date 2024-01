Autolenker fuhr gegen die Einbahn: Alkotest ergab 2,6 Promille

Vier Männer sind ihre Führerscheine los, weil sie zu Silvester bzw. Neujahr zu schnell oder alkoholisiert in eine Kontrolle der Salzburger Polizei gefahren sind.

Ein 35-jähriger Kroate war in den Morgenstunden des Neujahrstags in der Stadt Salzburg mit seinem Pkw gegen eine Einbahn unterwegs - mit 2,6 Promille Alkohol intus, wie die Exekutive in einem Test feststellte und am Montag berichtete.

Betrunken oder zu schnell

Mit 1,6 Promille erwischten Beamten Sonntagabend einen 22-Jährigen aus dem Lungau in St. Michael am Steuer seines Autos. Ein 21-jähriger Franzose lenkte in der Stadt Salzburg Montagfrüh mit 0,82 Promille Alkohol intus einen Wagen.

Bei Geschwindigkeitskontrollen auf der Tauernautobahn war ein 24-jähriger Rumäne am Silvesterabend mit 166 statt der erlaubten 100 km/h bei Eben im Pongau unterwegs. Er musste seine Lenkberechtigung sofort abgeben, sein Beifahrer übernahm das Steuer.