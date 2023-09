Alkolenker erfasste Hund und Herrl am Gehsteig: Hund verstorben

Ein laut Polizei "erheblich" alkoholisierter 43 Jahre alter Pkw-Lenker hat Sonntagfrüh im Ortsgebiet von Niederau (Bez. Kufstein) auf der L 41 einen Unfall gebaut, in dessen Zug zwei Männer verletzt und ein Hund getötet wurden. Der Einheimische kam in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab und erfasste auf dem Gehsteig den Hund eines 58-jährigen Fußgängers. Das Auto kam in der Folge bei einer Straßenlatene an einem Zaun und einem Verteilerkasten zum Stillstand.

Jede Hilfe zu spät

Als der Hundebesitzer seinen im Bereich des linken Vorderreifens des Pkws eingeklemmten Hund befreite, wurde er von diesem in die Hand gebissen. Der Hund erlag eine Stunde später seinen Verletzungen.

Während der 47-jährige Beifahrer bei dem Unfall im Gesichtsbereich verletzt wurde, blieb der Unfalllenker unverletzt. Nach dem Ergebnis des durchgeführten Alkotests wurde ihm noch an Ort und Stelle der Führerschein abgenommen.