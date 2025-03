Der Antrag der ÖVP wurde dann bei der Bezirksvertretungssitzung am 13. März gegen die Stimmen von ÖVP, FPÖ und Neos abgelehnt . „In der zuständigen Sozialkommission wurde abgeklärt, dass Alkoholkonsumverbote nur punktuell bzw. eingeschränkt wirken “, erklärte Dietmar Baurecht (SPÖ), Bezirksvorsteher von Rudolfsheim-Fünfhaus. Örtlich begrenzte Verbote in diesem dicht bebauten Bereich würden zudem zu Verdrängungen ins Wohngebiet führen, was keinesfalls gewünscht sei, so Baurecht.

Anders gestaltete sich die Situation in Mariahilf rund um die Gruft. „Der Antrag aus der Sitzung im Dezember wurde von den Mariahilfer Mandatarinnen und Mandataren mehrheitlich (SPÖ, ÖVP, Neos und FPÖ) unterstützt. Dieser Antrag wurde in der Zwischenzeit bereits von Bürgermeister Ludwig behandelt“, erklärte Bezirksvorsteher Markus Rumelhart (SPÖ) .

Nach dem Praterstern ist der Franz-Jonas-Platz die zweite Verbotszone dieser Art in Wien. Am Praterstern gab es laut Polizei 2024 nur noch 328 Anzeigen in dem Zusammenhang. Zum Vergleich: Im Jahr 2018 waren es 1.562. Das Modell Praterstern gilt seither für viele als Erfolgsgeschichte.

Maßnahme seit 2018

Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) hat erst bei seinem Wahlkampfauftakt am Dienstag auf das Alkoholverbot Bezug genommen, dabei aber einmal mehr die hohe Sicherheit in der Stadt betont. Trotzdem „sei es notwendig, auf manche Ecken ein besonderes Augenmerk zu legen“. Im Frühjahr 2018 – zwei Jahre vor der damaligen Gemeinderatswahl – kündigte Ludwig die Maßnahme am Praterstern an.

Andere Orte, bei denen es nachzujustieren galt, sind in Favoriten zu finden. Rund um den Reumannplatz gilt seit März letzten Jahres ein Waffenverbot. Wie in der Verordnung zu lesen, gilt das Verbot nicht nur für klassische Waffen, die als solche im Waffengesetz definiert sind, sondern auch für Gegenstände, die geeignet sind „Gewalt gegen Menschen oder Sachen auszuüben“. Die Maßnahme hat den Zweck, „Angriffe gegen Leben, Gesundheit oder Eigentum“ vorzubeugen.

Mehrere Parteien sprechen sich für eine Ausweitung der Waffenverbotszone auf ganz Wien aus.