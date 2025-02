Bewohner kritisieren Verwahrlosung der Barnabitengasse

Männer, die trinken, lautstark debattieren und Passanten einschüchtern. Die ihre Notdurft neben der Kirche oder vor Hauseingängen verrichten. „Schauen Sie sich das an“, sagt Walter Bleyer und deutet auf braune und gelbe Flecken an der Kirchenmauer. Und er fügt hinzu: „Das war kein Hund.“ Ein paar Meter weiter liegen Tablettenverpackungen und Schmutz, der aussieht wie die Reste eines nächtlichen Lagers.

Es sind Bilder, die nicht so recht zur malerischen Umgebung passen wollen: Die Barnabitengasse – direkt neben der Mariahilfer Straße, Kopfsteinpflaster, viele Gastgärten – könnte eine ideale Wohngegend sein. „Und das war sie auch immer“, sagen Walter Bleyer und Claudia Heinisch (siehe Foto oben), die beide hier leben. Aber seit eineinhalb Jahren habe sich die Lebensqualität in diesem Grätzel im 6. Bezirk deutlich verschlechtert: Denn die Gruft, Tageszentrum und Notschlafstelle der Caritas, ziehe mittlerweile zu viele zwielichtige Klienten an.