Alkoholisierte Lenkerin prallte mit Baby im Auto gegen Baumaschine

Eine schwer alkoholisierte 27-jährige Pkw-Lenkerin ist am Dienstagnachmittag in Bad Gleichenberg mit ihrem Fahrzeug gegen eine rückwärts fahrende Baumaschine geprallt. Der Lenker (40) der Maschine erlitt bei der Kollision leichte Verletzungen, ihr im Wagen in einer Babyschale untergebrachtes Neugeborenes blieb unverletzt. Die junge Mutter erlitt nach dem laut Polizei positiv verlaufenen Alkoholtest einen Kreislaufkollaps und musste von der Rettung versorgt werden.