Alko-Locks ab 2016 für Problem-Autofahrer

Ein Alkomat ist direkt an die Zündung angeschlossen. Diese funktioniert nur, wenn der Lenker beim Hineinblasen einen bestimmten Promillewert nicht überschreitet. So ein Gerät kostet derzeit rund 1000 bis 2000 Euro. Eingesetzt wird es etwa in Kanada, den USA und Finnland. Die EU berät bereits, es künftig serienmäßig in Neuwagen einzubauen. In Österreich ist es ein Prestigeprojekt für Verkehrsminister Alois Stöger.