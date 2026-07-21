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Tirol

Alko-Lenker stieg in Tirol aufs Gas: Verfolgungsjagd mit Polizei

Der Mann hatte eine Streife ignoriert und war in überhöhter Geschwindigkeit davongefahren. Dabei streifte er einen parkenden Lkw.
21.07.2026, 10:22

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Eine Polizistin steht vor einem Polizeiauto mit eingeschaltetem Blaulicht und trägt eine Warnweste.

Ein 56-jähriger alkoholisierter Pkw-Lenker ist nach einer Verfolgungsjagd mit der Tiroler Polizei am Montag im Ortsgebiet von Reith bei Kitzbühel angezeigt worden. Der Mann hatte eine Streife ignoriert und war in überhöhter Geschwindigkeit davongefahren. Dabei streifte er bei einem Abbiegemanöver einen parkenden Lkw.

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In Tirol lebender Holländer

Wegen des Gegenverkehrs verlor die Exekutive den Lenker aus den Augen. Er konnte aufgrund des Kennzeichens ausgeforscht werden und war seinen Führerschein los.

Der alkoholisierte Zustand des in Tirol lebenden Holländers war zuvor Passanten aufgefallen, als dieser in sein Auto stieg - sie verständigten umgehend die Polizei. Gegen den Mann wurde wegen Verdachts der Gefährdung der körperlichen Sicherheit ermittelt, hieß es am Dienstag.

Tirol
Agenturen, paw  | 

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