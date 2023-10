Alko-Lenker baute in Vorarlberg Unfall: Drei Verletzte

Ein Verkehrsunfall in Lochau in Vorarlberg (Bezirk Bregenz) hat Freitagabend drei Leichtverletzte gefordert. Ein alkoholisierter 42-jähriger deutscher Pkw-Lenker war in einer scharfen Linkskurve von der Pfänderstraße abgekommen. Er fuhr geradeaus über eine Böschung. Das Auto überschlug sich und blieb zehn Meter unterhalb der Straße auf dem Dach liegen. Die Insassen - neben dem Lenker eine 29-Jährige und deren sechsjährige Tochter - befreiten sich selbstständig aus dem Auto.