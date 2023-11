Algerier nach Streit vor Innsbrucker Lokal in Klinik eingeliefert

Ein 36-jähriger Algerier ist in der Nacht auf Sonntag in Innsbruck nach einem Streit vor einem Lokal ins Krankenhaus gebracht worden. Wie die Landespolizeidirektion Tirol vermeldete, wurde der Mann von zwei bisher unbekannten Tätern mit Faustschlägen und Fußtritten attackiert. Als das Opfer zu Boden stürzte, traten die Täter gegen den Kopf des Mannes, wodurch der Algerier unbestimmten Grades verletzt wurde. Der 36-Jährige wurde in die Klinik Innsbruck eingeliefert.

Die Täter flüchteten mit einem Pkw. Weitere Erhebungen folgen. Der Vorfall ereignete sich vor einem Lokal in der Ing.-Etzel-Straße.