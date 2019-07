Aktion scharf gegen Roller-Rowdys

Pro & Conrta: Wozu E-Scooter?

Pro:

Vorweg: Der Autor dieser Zeilen ist jahrelang mit dem Fahrrad ins Büro gefahren. Das hatte den großen Vorteil, vor der Arbeit schon etwas für den Körper getan zu haben (zudem geht die Strecke ins Büro meist bergab), und den Nachteil, am Feierabend völlig durchgeschwitzt (weil bergauf!) daheim anzukommen. Seit diesem Frühling geht es mit dem E-Scooter in die Arbeit, und die erste Bilanz ist fast schon euphorisch: Mit 25 km/h ist man so schnell wie die meisten Radfahrer, schwimmt also am Radweg einfach mit dem Verkehr mit. Der Roller ist leise, abgasfrei und das Schwitzen fällt ersatzlos weg.

Martin Bernert

Contra:

Sind wir einmal ehrlich: Wer braucht schon E-Scooter? Sie sind mit 25 km/h zu langsam für die Straße und zu schnell für den Gehsteig. Die (Leih-)Scooter liegen ständig im Weg herum und gesundheitsfördernd sind sie sicherlich auch nicht. Tatsächlich scheinen sie ein Vehikel für junge Leute und Männer in der Midlife-Crisis zu sein, die sich keine Harley Davidson leisten können – aber gerne gefährlich leben wollen. Mit den E-Scootern wird es sein wie mit den Micro-Cars: Es wird leider viele schwere Unfälle geben und dann ist der Boom wieder vorbei. Sie passen einfach nicht ins System.

Dominik Schreiber