Kroaten in Kärnten: Aktion scharf bei "Gedenktreffen"

Erstmals ist ein Staatsanwalt präsent. Und der könnte zu tun haben, denn sogar der hierzulande prinzipiell erlaubte „kroatische Gruß“ des faschistischen Ustascha-Regimes (ähnelt dem Hitlergruß mit ausgestrecktem rechten Arm; die Hand kann auch zur Faust geballt und zum Herzen geführt werden, Anm.) soll verfolgt werden. „Gutachter, Historiker und Juristen streiten sich aktuell, wie dieser Gruß ausschaut bzw. ob es ihn gibt. Sofern heuer am Loibacher Feld nur ein Anfangsverdacht besteht, dass es sich um den Hitlergruß handeln könnte, schreiten wir ein“, verspricht Kohlweiß.

Auch die Staatsanwaltschaft Salzburg sieht in ähnlichen Fällen Handlungsbedarf: Dort wird ein Verfahren gegen 14 Anhänger des Fußballklubs Dinamo Zagreb angestrebt, die 2015 in Hallein bzw. Salzburg diesen „kroatischen Gruß“ gezeigt haben sollen. Die Behörde argumentiert in ihrer (noch nicht rechtskräftigen) Anklage: Es mache rechtlich keinen Unterschied, ob Wiederbetätigungen im nationalsozialistischen Sinne sich direkt auf das Deutsche Reich beziehen oder auf das einst Hitler-treue Ustascha-Regime.