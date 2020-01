Akademikerball: Demo könnte Schönborn-Feier stören

Der Startschuss für die Protestaktionen gegen den Akademikerball fällt bereits am Donnerstagvormittag um 10 Uhr, wenn das Bündnis „Jetzt Zeichen setzen“ zu einer Präsentation am Heldenplatz lädt. Dort sollen alle umstrittenen Gäste des Akademikerballs der vergangenen Jahre besprochen werden. Als Bündnispartner mit dabei ist auch Niki Kunrath, Wiener Landtagsabgeordneter der Grünen. „Ich will einfach nicht, dass Rechtsextreme in den Prunksälen der Wiener Hofburg tanzen. Wir werden nach der Präsentation einen Walk of Shame in der Stadt veranstalten“, sagt Kunrath.

Offiziell wird es keinen „grünen Block“ bei der Demo am Freitagabend geben, sagt der Landtagsabgeordnete. Er ist sich aber sicher, dass viele Grün-Wähler an den Protesten teilnehmen werden.

Während draußen die Polizei alles im Blick behält, wird auch in der Hofburg kontrolliert. Laut Ballorganisator Udo Guggenbichler werden hochauflösende Gesichtserkennungskameras – wie auch schon in den vergangenen Jahren – dafür sorgen, dass etwaige Störenfriede schnell ausgemacht werden können.