Airport mit neuem Tower, Hotel und Shopping-City

Orasch, der die Öffentlichkeit meidet, hatte am Vormittag allen im Landtag vertretenen Kräften seine Pläne präsentiert. Selbst die Chefs der Oppositionsparteien FPÖ und Team Kärnten, Gernot Darmann und Gerhard Köfer, schwärmten danach von einem „sehr überzeugenden Projekt“ bzw. einer „Riesenchance für den Tourismusstandort“, schwiegen sich aber wie SPÖ und ÖVP über Details aus.

KURIER-Informationen zufolge hat Orasch einen ambitionierten Businessplan präsentiert; dieser sieht vor, dass der Airport in den kommenden fünf bis sieben Jahren nahezu 500.000 Fluggäste abfertigt. Dafür müsste sein Unternehmen die Passagierzahlen aus dem Vorjahr – 216.905 – mehr als verdoppeln. Landeshauptmann Peter Kaiser ( SPÖ) meinte, auf diese Zahlen angesprochen, lediglich: „Sollte der verlässlichste Partner, die Austrian Airlines, an Bord bleiben, halte ich Steigerungen auf 350.000 bis 450.000 Gäste für möglich. Auch, weil wir neuen Airlines exklusive Slots anbieten können.“

Verdoppelt werden soll laut Businessplan auch die Quote jener Touristen, die Kärnten per Flugzeug erreichen: Aktuell reisen nämlich von rund drei Millionen Gästen nur bescheidene 0,8 Prozent über den Luftweg an.

Martin Gruber, ÖVP, sprach davon, dass die Pläne der Lilihill-Gruppe eine „Weiterentwicklung des ganzen Flughafengeländes“ erwarten lassen. Damit deutete er an, dass Orasch dort einen Hotelkomplex errichten will. Erst kürzlich ist der Völkermarkter Investor in diese Branche eingestiegen, er saniert in Klagenfurt um 20 Millionen Euro das Hotel „Moser Verdino“.