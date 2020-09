Ärztin in Kärntner Krankenhaus positiv auf Coronavirus getestet

Eine Ärztin der Gynäkologie des Krankenhauses Spittal an der Drau ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Der Fall wurde den Behörden laut Auskunft des Kärntner Landespressediensts am Sonntag bekannt. Das Operationsprogramm der Gynäkologie wurde vorübergehend gestoppt, hieß es am Dienstag in einer Aussendung.

Nachdem 35 Personen aus dem Umfeld der Medizinerin negativ getestet wurden, soll dort nun wieder operiert werden. Einzelne Mitarbeiter werden am (morgigen) Mittwoch erneut auf Covid-19 getestet. Andere Abteilungen des Krankenhauses waren von dem Infektionsfall nicht betroffen.