Ärztenotdienst: Ein Engpass droht

Die Zeit drängt, doch die Verantwortlichen zanken sich nur. Seit Juli suchen die Kärntner Ärztekammer sowie die Gebietskrankenkasse eine Lösung zur häuslichen medizinischen Versorgung in den Nachtstunden an Wochenenden. Da die niedergelassenen Landärzte ihre Sprengel mit Jahresbeginn nicht mehr besetzen wollen und die Finanzierung von Alternativen ungeklärt ist, droht bald ein Versorgungskollaps.

Kärntens Bereitschaftsärzte werden in den Bezirken an Samstagen, Sonn- und Feiertagen zwischen 19 und 7 Uhr nicht mehr Dienst schieben und somit keine häuslichen Visiten mehr anbieten. „Die Hälfte unserer Landärzte ist in einem Alter, in dem der Durchschnittsösterreicher bereits seine Pension genießt. Die Kurie der niedergelassenen Ärzte hat daher beschlossen, dass Wochenend-Nachtdienste ab 1. Jänner 2019 nicht mehr besetzt werden – und die ziehen das verständlicherweise beinhart durch“, lässt Ärztekammerpräsidentin Petra Preiss wissen. Die Drohung von Kassendirektor Johann Lintner, man könne den Medizinern den Vertrag kündigen, weil sie Vertragsbruch begehen würden, lässt sie kalt. „Eine herzige Idee, soll so sein. Und dann?“, fragt Preiss.

Die Statements zeigen die verhärteten Fronten zwischen Kammer und Kasse. Dabei wurde seit Juli lange und intensiv diskutiert. Lintners Idee, die Sprengel neu zu ordnen und das Nacht-Bereitschaftsfenster nur zwischen 22 und 7 Uhr zu öffnen, fand wenig Anklang. Eine Regelung wie in Oberösterreich – dort sind Dienstärzte in Rot-Kreuz-Stützpunkten stationiert, erhalten einen Chauffeur und viel höhere Prämien – wurde aus finanziellen Gründen abgeschmettert.