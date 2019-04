Ältester Lipizzanerhengst feiert seinen 40.Geburtstag in Piber

Ein "weißer Diamant" ist am Donnerstag 40 Jahre alt geworden: Die Rede ist von Jahrhundert-Hengst Neapolitano Nima I., der wie ein Methusalem nun in Menschenjahre umgerechnet weit über 120 Jahre alt ist, so die Spanische Hofreitschule. Gefeiert wurde im weststeirischen Piber mit dem steirischen Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer ( ÖVP) und Neo-Geschäftsführerin Sonja Klima.

Anlässlich des 40. Geburtstags erschien ein Buch über das "außergewöhnliche Pferd", das der älteste bei der LIF (Lipizzan International Fedeation) registrierte Lipizzanerhengst der Welt ist. Für Autor Rudolf Kuzmicki ist Neapolitano Nima I. der "Inbegriff des genetischen Codes der Lipizzaner. Robustheit, Ausdauer, Langlebigkeit, Intelligenz. Können und Adel prägt die Lipizzaner aus Piber, und in Neapoliano Nima I. haben sie ein weltweit bekanntes Aushängeschild gefunden", hieß es in der Aussendung am Donnerstag.