Auto-Rankings im Zwielicht

Der Skandal um manipulierte Zahlen beim Automobilpreis des deutschen ADAC wirft seine Schatten nun auf Österreich. Auch beim „Großen Österreichischen Automobilpreis“ des ARBÖ sei so manches aufklärungswürdig, hört man seit Jahren in der Automobilbranche und sogar von einigen Clubmitarbeitern selbst.

Eine Autofirma drohte sogar bei einer der Verleihungen lautstark mit dem möglichen Ausstieg aus dem Preis – und war im Jahr darauf prompt unter den Gewinnern zu finden. Getuschelt wird im ARBÖ intern auch seit Monaten über die Vergabe 2013, die der Jaguar F-Type in der Kategorie Premium gewonnen hat. Bis zuletzt sei der Mercedes in dieser Klasse weit in Führung gelegen und plötzlich habe der Jaguar am Ende haarscharf gewonnen, beteuern Insider.

ARBÖ-Sprecher Kurt Sabatnig weist die Vorwürfe zurück: „Alle Ergebnisse können wir jederzeit einem Notar zur Überprüfung geben.“ Details, etwa zur Zahl der Stimmen, wolle man aber nicht veröffentlichen. Sabatnig: „In der 30-jährigen Erfolgsgeschichte des Preises wurde es immer intern überprüft. Alles läuft korrekt ab.“

Bedenklich: Laut Recherchen des KURIER müssen die Preisgewinner einen großen Teil der Kosten der abschließenden Gala für die Verleihung des Automobilpreises bezahlen.