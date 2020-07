Acht Kinder verloren ihre Väter

Alle Fluggäste waren zur DTM nach Valencia unterwegs. Sie alle stammten aus Zell am Ziller und waren seit Kindertagen dicke Freunde, die meisten waren Mitglied im lokalen Musikverein. Abends traf man sich beim Untermetzgerwirt, bei Alois Eberharter, der nun auch tot ist. Erst am Samstag vor dem Unglück saß man zusammen. Niemand ahnte damals, dass es das Abschiedstreffen sein würde.

Nur Anton Freund und Sigi Eberharter sind schon vor Jahren in den Nachbarort gezogen und haben dort eigene Geschäfte aufgebaut. Freund betrieb ein Reisebüro. Seine Familie ist tief erschüttert. "Sie wollen nicht reden und sie lesen nicht einmal Zeitungen", sagt die Angestellte in dem kleinen Reisebüro am Ortsrand.

Im Zillertal trauert man jetzt hinter verschlossenen Türen und zugezogenen Vorhängen. In der Öffentlichkeit will darüber niemand reden.

Um den Besitzer der Pizzeria in Zell, Gerhard P., zittern die Bewohner des Touristenortes noch. Er liegt in der Intensivstation der Uniklinik in Innsbruck. Von hier gibt es zumindest vom Arzt eine positive Nachricht. "Die Lebensgefahr schwindet mit jeder Stunde, sie ist nicht mehr akut."