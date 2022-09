Abschied vom Sommer: Am Wochenende wird es kühl und regnerisch

Am Freitag bilden sich mit schwachem Störungseinfluss mehr und mehr Wolken. Es gehen teils kräftige Schauer nieder, die ersten im Bergland und in der Westhälfte. Am längsten trocken bleibt es im Nordosten. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Südost bis West. Die Frühtemperaturen liegen bei acht bis 17 Grad, am Tag hat es 19 bis 26 Grad.

Am Samstag gehen zunächst an der Alpennordseite und im Osten letzte, abklingende Regenschauer nieder. Dann setzt sich in der Osthälfte vorübergehend sonniges Wetter durch. Im Westen und Süden intensivieren sich die Schauer tagsüber aber deutlich. Im Osten werden die Wolken zwar auch dichter, es gibt hier aber nur einzelne und nicht so kräftige Schauer. Der Wind weht mäßig bis lebhaft aus westlichen Richtungen, nur im Süden bleibt es eher windschwach. Auf neun bis 16 Grad in der Früh folgen am Tag 18 bis 24 Grad.

Schauer werden erwartet

Am Sonntag werden „mit nordwestlicher Anströmung“, so die Experten der Zentralanstalt, feuchte Luftmassen gegen die Alpennordseite gedrängt. In einigen Staulagen bleibt es dabei länger trüb, es kommt immer wieder zu Regenschauern. Tagsüber stellt sich landesweit ein Wechselspiel aus sonnigen und bewölkteren Phasen ein, verbreitet sind Schauer möglich. Etwas geringer ist die Schauerneigung ganz im Osten des Landes sowie mit leichter Föhnunterstützung alpensüdseitig. Der Wind weht mäßig aus West bis Nordwest. In der Früh zeigt das Thermometer neun bis 15 Grad, am Tag maximal 16 bis 24 Grad.