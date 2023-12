Abfahrverbot: Tirol verbietet wieder Abfahren von der Autobahn

Sie sind ein Dauerbrenner und kehren auch diesen Winter zur├╝ck: Tirols Abfahrverbote von den Autobahnen bzw. Schnellstra├čen. Diese sollen verhindern, dass "Stauvermeider" das niederrangige Stra├čennetz verstopfen und die Versorgungssicherheit gef├Ąhrden.

Die Abfahrverbote treten am 23. Dezember in Kraft und gelten bis Ostermontag, den 1. April, an Wochenenden und Feiertagen von 7.00 bis 19.00 Uhr auf ausgew├Ąhlten Stra├čen in den Bezirken Kufstein, Reutte und Schwaz.

