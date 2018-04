"A4-Prozess": Hauptangeklagter bedauert den Tod der Migranten

Der Hauptangeklagte im Prozess um das A4-Flüchtlingsdrama von 2015 bedauert nach eigenen Angaben den Tod der 71 geschmuggelten Migranten in einem Lkw. Es sei "als hätte ich die eigene Familie verloren", sagte der Afghane am Donnerstag vor dem Gericht in der ungarischen Stadt Kecskemet. Der Mann gilt den Ermittlern zufolge als Boss der Schlepperbande.

Der Afghane, der 2012 nach Ungarn gekommen war und Schutzstatus erhalten hatte, las eine niedergeschriebene Aussage im Dialekt Paschtu vor. Zuvor machte er auf Aufforderung des Richters ein paar Angaben zu seiner Person: Er habe Psychologie studiert, ist verheiratet, hat keine Kinder und keinen Besitz in Ungarn, aber ein Haus gemeinsam mit seiner Familie in Afghanistan, sagte er.

Der Papierstapel, aus dem der Angeklagte vorlas, war rund 20 Zentimeter hoch. Seinen Angaben zufolge war er nach Aufenthalten in diversen Flüchtlingslagern mit rechtskonformen Papieren ausgestattet nach Budapest gekommen. Aus Afghanistan ließ sich der Mann sein Vermögen von 150.000 Dollar überweisen, das "nicht aus Straftaten stammte", wie er betonte. Mit einem Teil des Geldes eröffnete er in der ungarischen Hauptstadt ein Internet-Cafe.