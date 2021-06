833 Millionen Euro für den Klinikstandort Innsbruck

VonChristian WillimDas Landeskrankenhaus der Tirol Kliniken und die MedUni operieren in Innsbruck unter einem Dach – im Wort- und im übertragenen Sinn. Der Hybrid in der Landeshauptstadt wird in den kommenden Jahren kräftig aus- und umgebaut.

„In den nächsten 15 Jahren werden 833 Millionen Euro für Bauprojekte investiert“, kündigte VP-Landeshauptmann Günther Platter am Dienstag bei einer Pressekonferenz an. Das Land trägt 61,75 Prozent der Kosten (rund 514,4 Millionen Euro), der Bund 38,25 Prozent (318,6 Millionen Euro).

Platter sprach von „harten Verhandlungen. Aber wir haben uns dann auf einen Finanzschlüssel geeinigt.“ Dass der nicht 50:50 lautet, erklärt der Landeschef mit den Schwerpunkten der 48 Projekte. Die Ärzte der MedUni sind neben der Patientenversorgung auch für Forschung und Lehre zuständig. Die Kosten für diesen Bereich sind Bundessache.