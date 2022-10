82-Jähriger lag tot in Tiroler Ache

Ein 82-jähriger Einheimischer ist in der Nacht auf Donnerstag im Zuge einer groß angelegten Suchaktion tot in der Kitzbüheler Ache im Gemeindegebiet von Kirchberg (Bezirk Kitzbühel) gefunden worden. Ein Polizeisprecher bestätigte der APA einen Bericht der Online-Ausgabe der „Tiroler Tageszeitung“. Der Mann war am Vorabend als abgängig gemeldet worden. Man gehe von einem Unfallgeschehen aus, hieß es nach der Obduktion.

Suchaktion

Nähere Details zum Unfallhergang waren vorerst nicht bekannt. Laut dem Bericht hatte ein Großaufgebot an rund 100 Einsatzkräften inklusive Spezialspürhunden und Suchhunden von Polizei und Bergrettung nach dem 82-Jährigen gesucht. Mithilfe einer Drohne des Bezirksfeuerwehrverbandes wurde der Mann schließlich in der Ache entdeckt, hieß es.