81-jähriger Steirer drohte Bekanntem wegen Anzeige mit Umbringen

Als die Streifen an Ort und Stelle ankamen, befand sich der Mann in einem Wirtschaftsgebäude an seiner Wohnadresse, teilte die Landespolizeidirektion am Donnerstag mit. Erst durch das Einwirken der Verhandlungsgruppe Süd kam der 81-Jährige aus dem Gebäude und ließ sich von Kräften der SIG festnehmen. Angerückt waren neben den Bezirksstreifen aus Graz-Umgebung auch Beamte der Bereitschaftseinheit, der Polizeidiensthundeinspektion. Die nicht rechtmäßig besessene Waffe wurde sichergestellt und gegen den Mann ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen.