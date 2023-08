81-jährige Kärntnerin mit Polizistentrick um Zehntausende Euro gebracht

Eine 81-jährige Frau aus dem Bezirk Hermagor ist am Montag von einem Trickbetrüger um ihr Erspartes gebracht worden. Die Kärntnerin wurde laut Aussendung der Polizei schon am 25. August mehrmals von dem Unbekannten, der sich als Polizist ausgab, angerufen und aufgefordert, ihm ihre Wertsachen zu übergeben. Sie händigte ihm schließlich Bargeld und Gold in Höhe von mehreren zehntausend Euro aus, erst danach alarmierte sie die echte Polizei. Eine Sofortfahndung blieb erfolglos.

