80 km/h zu schnell und betrunken unterwegs

Viel zu schnell und mit einem Promille Alkohol intus ist ein 34-Jähriger in der Nacht auf Samstag mit seinem Wagen auf der A1 in Richtung Deutschland auf Höhe Flughafen in Salzburg von einer Zivilstreife erwischt worden. Der Mann fuhr mit seinem Pkw eine Höchstgeschwindigkeit von 180 km/h in einer Tempo-100-Zone. Dem Alkolenker wurde an Ort und Stelle der Führerschein abgenommen und die Weiterfahrt untersagt, berichtete die Polizei.

Ebenfalls alkoholisiert war auf der A10 im Bereich Kuchl ein 48-Jähriger mit einem Sattelkraftfahrzeug unterwegs. Der Mann hatte 1,2 Promille Alkohol im Blut. Ihm wurde ebenfalls der Führerschein abgenommen und er durfte nicht weiterfahren. Gleiches galt für einen 24-jährigen Pkw-Lenker, der Freitagabend der Polizei auf der A1 mit seinem Wagen auf Grund seiner riskanten und schnellen Fahrweise aufgefallen war. Der Mann fuhr unter Drogeneinfluss mit dem Auto.