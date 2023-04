76 illegale Glücksspielautomaten beschlagnahmt

Besonders dreist ging der Betreiber eines illegalen Glücksspiellokals vor: Dort wurden am ersten Einsatztag neun Automaten beschlagnahmt. Nur fünf Tage später wurde es erneut aufgesucht und war bereits wieder mit neun neuen Geräten ausgestattet – auch diese wurden umgehend sichergestellt. Ein anderes Lokal wurde in einem Keller vorgefunden, in dem gleich 15 illegale Glücksspielautomaten vorgefunden wurden. Auch hier kannte der Betreiber keine Scham: Der Betrieb befand sich direkt neben einem Behördengebäude und der Zugang erfolgte über den Parkplatz der Behörde.

Die in unterschiedlichen Funktionen beteiligten Personen an den illegalen Ausspielungen erwartet nun im Schnitt eine Strafe von 5.000 Euro pro Gerät, der Strafrahmen beträgt allerdings bis zu 30.000 Euro je Gerät.