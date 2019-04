75-jähriger Fußgänger bei Verkehrsunfall im Salzburger Lungau getötet

Bei einem Verkehrsunfall im Lungau ist am Mittwochabend ein 75-jähriger Fußgänger ums Leben gekommen. Ein Pkw-Lenker (19) hatte den Mann übersehen und mit seinem Auto erfasst. Der Pensionist wurde in ein angrenzendes Feld geschleudert und starb noch an der Unfallstelle. Der Mann war zwischen St. Michael und Zederhaus am rechten Straßenrand mit Krücken unterwegs gewesen und trug dunkle Kleidung.