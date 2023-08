72-jähriger Deutscher geriet beim Schwimmen im Wörthersee in Not

Ein 72 Jahre alter deutscher Staatsbürger ist am Samstagnachmittag beim Schwimmen im Wörthersee bei Maria Wörth in Not geraten und drohte unterzugehen. Seine Hilferufe wurden vom Besitzer des Seegrundstücks und Nachbarn gehört. Zusammen zogen sie den Pensionisten aus dem Wasser, wie die Landespolizeidirektion Kärnten am Sonntag mitteilte. Er wurde von der Besatzung des Notarzthubschraubers Christophorus 11 ins Klinikum Klagenfurt geflogen.

Der Mann war gegen 17.50 Uhr bei einem privaten Seezugang in Maria Wörth (Bezirk Klagenfurt Land) zum Baden ins Wasser gegangen, als er aus unbekannten Gründen in eine Notlage geriet. Die Helfer holten den noch bei Bewusstsein befindlichen Mann aus dem Wörthersee und führten Wiederbelebungsmaßnahmen durch. Rettung und Notarzt trafen unmittelbar darauf ein und übernahmen die Reanimation.