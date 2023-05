700 Unterschriften gegen Parkplatz-Reform in Krems

Statt der erhofften Entspannung sorgt die Parkplatz-Reform nun aber für erhitzte Gemüter in der Stadt: „Über 700 Bürgerinnen und Bürger haben schriftlich ihren Unmut über eine neue, dritte Parkzone in Stein kundgetan“, teilten die ÖVP-Gemeinderäte Edith Gruber und Patrick Mitmasser nun in einer Aussendung mit.

Hintergrund der Kritik: Vor allem Anrainer und Angestellte müssen in der Parkzone ab dem Sommer tiefer in die Tasche greifen.