67-jähriger Mann seit drei Wochen in Tirol abgängig

In Natters im Tiroler Bezirk Innsbruck-Land wird bereits seit dem 4. Mai ein 67-Jähriger vermisst. Der Mann war laut Polizei zu Fuß oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs. Derzeit werde ein Unfall befürchtet, hieß es. Nicht ausgeschlossen sei auch ein Unglücksfall in unwegsamem, alpinem Gelände, da sich der Abgängige in letzter Zeit vermehrt für Wanderungen interessierte.

Der Mann hatte nach Angaben der Exekutive zwischen 8.00 Uhr und 9.00 Uhr seinen Bruder besucht und zwischen 10.00 Uhr und 11.00 Uhr in Matrei am Brenner bei einem Schlüsseldienst bestellte Waren abgeholt. Dabei wurde er von einem unbekannten Mann begleitet.

Polizei bittet um Hinweise

Der Gesuchte wurde als 1,65 bis 1,70 Meter groß, rund 60 Kilo schwer mit schlanker Statur beschrieben. Er hatte grau-weiße bzw. lichtere und kurze Haare. Der 67-Jährige trug zumeist Outdoorbekleidung, insbesondere eine blaue Allwetterjacke der Marke Walbusch, braune Bergschuhe der Marke Lowa. Er führte zudem einen grau-grünen Bergwanderrucksack mit sich. Die Polizei bat um Hinweise und insbesondere den unbekannten Begleiter, sich zu melden.