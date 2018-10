62.900 Euro-Paket verschollen: Juwelier will Post klagen

Schmuckkoffer ist beim Adressaten nie angekommen. Post argumentiert: „Falsch aufgegeben.“ Fingerspitzengefühl und Geduld zeichnen einen Goldschmied gewöhnlich aus. Letzteres hat der Salzburger Juwelier Hartwig Thurner aber inzwischen nicht mehr: Ein Jahr lang ließ er die Österreichische Post und die Polizei in Salzburg und Tirol nach einem Koffer mit Schmuckstücken im Wert von 62.900 Euro suchen, die er 2017 per Expressdienst nach Hall gesendet hat. Weil er unauffindbar bleibt, will er nun von der Post Schadenersatz einklagen.

„Neben dem wertvollen Schmuck ist im Jahr 2017 auch der Großteil meines Weihnachtsgeschäftes verloren gegangen. Und Schuld trägt die Post“, sagt der 63-Jährige, der seit 40 Jahren in Salzburg in Mozarts Wohnhaus ein Juweliergeschäft führt.

Auf Trachten- und Jagdschmuck hat er sich spezialisiert, besonders stolz ist er auf seine „Salzburger Herzen“ aus Edelsteinen und Silber. „Am 9. Oktober 2017, rechtzeitig vor Weihnachten, habe ich einen Koffer mit 300 Schmuckstücken aus der neuesten Kollektion nach Hall zum Vertreter geschickt – wie in den letzten 30 Jahren auch per Post, eingeschrieben in Form einer EMS-Sendung“, erzählt Thurner.