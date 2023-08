62-jähriger Rennradfahrer stürzte in der Oststeiermark - tot

Ein 62-jähriger Rennradfahrer ist am Montagvormittag bei einem Sturz in Großwilfersdorf im oststeirischen Bezirk Hartberg-Fürstenfeld ums Leben gekommen. Der Mann dürfte mit dem Vorderrad gegen eine Bordsteinkante geprallt und dann kopfüber auf den rechts gelegenen Gehsteig gestürzt sein. Der Mann aus dem Bezirk - er hatte einen Sturzhelm getragen - starb noch an der Unfallstelle, teilte die Landespolizeidirektion mit.

Reanimation vergeblich

Der Freizeitsportler war um 9.14 Uhr mit seinem Rennrad auf der L403 im Ortsgebiet Hainersdorf in Fahrtrichtung Riegersdorf im Gemeindegebiet von Großwilfersdorf gefahren, als er stürzte. Ein nachfolgender und ein entgegenkommender Autolenker bemerkten dies. Nach der Verständigung der Rettungskräfte begannen die beiden Männer über telefonische Anweisung des Roten Kreuzes mit der Erstversorgung und Reanimation des schwer Gestürzten. Nach dem Eintreffen von Arzt und Sanitätern wurden die Reanimationsversuche bis 10.40 Uhr weitergeführt, blieben aber vergeblich.

Ermittlungen zu den genauen Unfallumständen seien im Laufen, hieß es seitens der Polizei. Von der Staatsanwaltschaft wurde die gerichtsmedizinische Obduktion des Leichnams angeordnet. Die Angehörigen werden von einem Kriseninterventionsteam betreut.