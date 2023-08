62-Jährige starb bei Wanderung am Großen Hafner

Zu einem tödlichen Alpinunfall ist es am Samstagnachmittag in den Kärntner Hohen Tauern gekommen. Wie die Polizei informierte, starb eine 62-jährige Frau beim Abstieg vom Gipfel des Großen Hafner. Auf einer Seehöhe von rund 3.040 Metern dürfte die Steirerin gestolpert und über steiles, felsdurchsetztes Gelände rund 50 Meter in Richtung Ochsenkar abgestürzt sein.