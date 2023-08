Steiermark: Stark verkohlte Leiche gefunden

Nach einem Wohnungsbrand in Knittelfeld (Bezirk Murtal) in der Steiermark am Samstagabend haben die Einsatzkräfte eine stark verkohlte Leiche gefunden. Es dürfte sich um den 59-jährigen Steirer handelt, der dort lebte. Die Polizei geht davon aus, dass unachtsamer Umgang mit Tabakwaren den Brand ausgelöst hatte.

