57-Jährige verunglückte bei Wanderung in der Obersteiermark schwer

Eine 57-Jährige hat sich am Samstag beim Abstieg vom Eisenerzer Reichenstein (Bezirk Leoben) schwer verletzt . Die Frau rutschte nach Angaben der Polizei im steilen Gelände auf einer Wiese aus und verletzte sich so stark am Knie, dass sie nicht mehr aufstehen konnte.

Bergrettung und Alpinpolizei bargen die Frau, die anschließend mit dem Rettungshubschrauber ins Unfallkrankenhaus Kalwang geflogen wurde.