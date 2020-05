56-Jähriger kam mit Pistole zur Aussprache

Mehr als 20 Jahre schon arbeitete Janez K. bei der Gemeinde Mils. „Jani“ wurde der 56-jährige Platzwart von allen genannt. Als Kind war er mit seiner Familie aus Slowenien nach Tirol gekommen – und drückte damals mit Isabella die Schulbank.

Seit Jahren waren sie ein Paar, bis die Frau die Beziehung vor einigen Monaten beendete. Das dürfte der Auslöser für die furchtbare Bluttat vom Samstag gewesen sein, die der 56-Jährige geplant hatte. Denn er kam mit Pistole und Abschiedsbrief.

„Er hatte seinen Besuch angekündigt und um eine Aussprache gebeten“, berichtet Christoph Hundertpfund, der stellvertretende Leiter des Landeskriminalamts. Gegen 17.30 Uhr dürfte dann im Parterre der Milser Villa ein Streit entbrannt sein.

Die Lehrerin lief zu ihrer Mutter in den ersten Stock und wollte sich mit ihr im Wohnzimmer verschanzen. Vergeblich versuchten die Frauen, die Tür zuzudrücken. „Er stieß sie auf und eröffnete das Feuer“, sagt Hundertpfund. Isabella K., die an der Innsbrucker Ferrarischule Deutsch und Englisch unterrichtete, starb vor den Augen ihrer Mutter. Dann richtete sich Janez K. selbst.

Es ist nicht die erste blutige Beziehungstat, die für Entsetzen sorgt. In den vergangenen drei Wochen hatten gleich drei Männer (zwei in Wien, einer in Kärnten) ihre ehemaligen Partnerinnen getötet, zwei Niederösterreicher waren zum Glück bei ihrem Vorhaben knapp gescheitert.

Fast immer gibt es dazu eine Vorgeschichte, „die man aber meist erst im Nachhinein lesen kann“, erklärt Barbara Juen, die psychologische Leiterin der Krisenintervention des Österreichischen Roten Kreuzes.