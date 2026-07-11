Sturz von Gabelstapler: 54-Jähriger in der Steiermark reanimiert

Ein 54-Jähriger ist am Freitagabend in Lannach (Bezirk Deutschlandsberg) bei Aufbauarbeiten für eine Veranstaltung aus 4 Metern Höhe kopfüber auf dem Asphalt aufgeschlagen und lebensgefährlich verletzt worden.

Der Mann wollte eine Leine an einer Dachrinne befestigen und ließ sich dazu mit einem Gabelstapler anheben, während er auf den Gabelzinken stand. Aus noch ungeklärten Umständen verlor er das Gleichgewicht und stürzte in die Tiefe.