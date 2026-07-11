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Österreich

Sturz von Gabelstapler: 54-Jähriger in der Steiermark reanimiert

Mann aus 4 Metern Höhe kopfüber auf Asphalt aufgeschlagen. Ersthelfer führten die Reanimation durch.
11.07.2026, 10:12

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Eine Person in roter Jacke mit Rotkreuz-Emblem steht vor einem Rettungswagen mit rotem Kreuz.

Ein 54-Jähriger ist am Freitagabend in Lannach (Bezirk Deutschlandsberg) bei Aufbauarbeiten für eine Veranstaltung aus 4 Metern Höhe kopfüber auf dem Asphalt aufgeschlagen und lebensgefährlich verletzt worden.

Der Mann wollte eine Leine an einer Dachrinne befestigen und ließ sich dazu mit einem Gabelstapler anheben, während er auf den Gabelzinken stand. Aus noch ungeklärten Umständen verlor er das Gleichgewicht und stürzte in die Tiefe.

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Ermittlungen zum genauen Unfallhergang

Ersthelfer reanimierten ihn sofort. Dem alarmierten Rettungsdienst gelang es, den Schwerverletzten zu stabilisieren, berichtete die Polizei in einer Presseaussendung. Er kam mit dem Rettungshubschrauber Christophorus 12 in das LKH Uniklinikum Graz.

Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang sowie zu den arbeitsschutzrechtlichen Umständen werden von der Polizei geführt.

Steiermark
Agenturen, paw  | 

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