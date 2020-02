51-jährige Skifahrerin stürzte zehn Meter in Waldstück ab

Eine 51-jährige Skifahrerin ist am Samstag in Tux (Bez. Schwaz) von der Piste abgekommen und rund zehn Meter in ein Waldstück abgestürzt. Die Deutsche zog sich dabei schwere Verletzungen an der Wirbelsäule und am Unterarm zu. Sie wurde vom Notarzthubschrauber per Tau geborgen und ins Krankenhaus nach Schwaz geflogen, informierte die Polizei.

Die 51-Jährige fuhr gegen 10.45 Uhr im Skigebiet Rastkogel die rot markierte Piste Nr. 75 ab. Auf halber Strecke geriet sie über den rechten Pistenrand und stürzte ab. Nachkommende Skifahrer wurden auf die Frau aufmerksam und verständigten über einen Notruf die Rettungskräfte.