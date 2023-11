47-jähriger Grazer soll Polizeiauto mit Hakenkreuz beschmiert haben

Zu einem antisemitischen Vorfall ist es am Dienstag in Graz gekommen. Ein 47-Jähriger soll dort ein Polizeifahrzeug, die Wände einer Tiefgarage, ein Geländer am Grazer Hauptbahnhof sowie ein Zugangsschild mit Hakenkreuzen beschmiert haben.

Gegen 12.30 Uhr wurde die Beamten am Dienstag erstmals auf den Mann aufmerksam, als eine Person in die Polizeiinspektion Graz-Hauptbahnhof kam und Anzeige erstatte, da ein vor der Dienststelle geparktes Polizeiauto mit Hakenkreuzen beschmiert war.

➤ Mehr lesen: Nach Anschlag auf jüdischen Friedhof: Mehr Schutz ist kaum umsetzbar

Noch während der Aufnahme dieser ersten Schmieraktion gingen bereits weitere Anzeigen ein: Eine Mann habe in einer nahegelegenen Tiefgarage weitere Hakenkreuze aufgemalt.

Festnahme noch am Tatort

Der 47-jährige Verdächtige konnte schon wenig später in der Tiefgarage angehalten und festgenommen werden. Die weiteren Erhebungen ergaben, dass der Beschuldigte offenbar auch für Schmieraktionen auf einem Geländer am Grazer Hauptbahnhof und einem Zugangsschild verantwortlich sein dürfte. In beiden Fällen wurden ebenfalls Hakenkreuze aufgemalt.

➤ Mehr lesen: Wenn Antisemitismus ins Klassenzimmer dringt

Der Festgenommene wird nach Abschluss der Erhebungen in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert.