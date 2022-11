4.311 Corona-Neuinfektionen in Österreich

4.311 Corona-Neuinfektionen sind in Österreich laut den Zahlen der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) am Montag registriert worden. Das liegt über dem Schnitt der vergangenen sieben Tage, hier kamen täglich 3.907 neue Fälle hinzu. Die Sieben-Tages-Inzidenz betrug 303 Fälle je 100.000 Einwohner. Derzeit gibt es in Österreich 38.824 laborbestätigte aktive Fälle, um 1.609 mehr als am Montag.

Im Krankenhaus liegen Stand Dienstagvormittag 867 Infizierte, das sind um elf mehr als am Vortag. Binnen einer Woche gab es hier einen Rückgang um 117 Patientinnen und Patienten. 70 Menschen werden auf Intensivstationen betreut. Das sind drei Schwerkranke weniger als am Montag, im Wochenvergleich gibt es hier einen Rückgang um fünf Intensivpatientinnen und Patienten.