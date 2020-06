43 Tourengeher im "Gänsemarsch"

"Das Verhalten der Gruppe steht in klarem Widerspruch mit unseren Empfehlungen, wonach die Aufteilung in Kleingruppen vorgeschrieben ist – ein Führer und acht Tourengeher, lautet die Regel. Ansonsten droht Chaos, bei Schlechtwettereinbruch würde eine fehlende Person gar nicht auffallen."

Zehn Personen hätten sogar eine Ausbildung als Tourenführer und müssten somit die Regeln kennen. Das Verhalten der Alpinistengruppe aus dem Pongau erinnere an längst vergangen geglaubte Zeiten, in denen man mit einem Gruppenleiter und einem Schlussmann unterwegs gewesen sei. Verschärfend käme hinzu, "dass der Leobner aufgrund seiner Geländecharakteristik ernstzunehmend für eine Skitour ist und die aktuellen Verhältnisse angespannt waren", ergänzt Larcher. "Ich werde eine ernste Aussprache mit der Sektion Großarl-Hüttschlag führen", kündigt er an.