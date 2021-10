41-Jähriger beim Wandern in Vorarlberg tödlich verunglückt

Ein 41-jähriger deutscher Wanderer ist am Wochenende beim Wandern in Vorarlberg tödlich verunglückt. Er wurde am Montag im Becken eines Wasserfalls bei Mellau gefunden. Der Mann war Samstagvormittag auf dem Weg zur Talstation der Bergbahnen Mellau unterwegs. Er wollte den Wasserfall neben der Talstation besichtigen und in Folge eine Nacht auf einer Hütte verbringen. Als er am Sonntag nicht heim kam und nicht erreicht werden konnte, wurde die Suche nach ihm aufgenommen.

Die Suchaktion musste in den späten Nachtstunden erfolglos beendet werden und wurde Montagfrüh wieder aufgenommen. Am Vormittag wurde der Abgängige tot von der Canyongruppe der Bergrettung Mellau unterhalb des 70 Meter hohen Wasserfalls im Becken gefunden. An der Suchaktion waren mehr als 20 Mann beteiligt, teilte die Polizei Montagabend mit.