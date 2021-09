40 Schafe aus brennendem Stall in Kärnten gerettet

40 Schafe sind in der Nacht auf Mittwoch aus einem brennenden Stall in Neuhaus (Bezirk Völkermarkt) gerettet worden. Laut Polizei war das Feuer aus vorerst unbekannter Ursache gegen Mitternacht ausgebrochen. Als die zehn Feuerwehren mit insgesamt 130 Einsatzkräften eintrafen, stand das Gebäude bereits in Vollbrand. Der Sachschaden ist enorm, Brandermittler der Polizei sollen den Brandort im Laufe des Mittwochs unter die Lupe nehmen. Verletzt wurde niemand.